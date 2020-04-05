Катя Гордон прокомментировала развод Оксаны Самойловой и Джигана

05.04.2020, 16:30, Разное

Катя Гордон рассказала, что следит за событиями, разворачивающимися в жизни Оксаны Самойловой и Джигана. Она прокомментировала будущий развод, заявив о желании заниматься этим вопросом.

Известно, семья Оксаны Самойловой и Джигана казалась идеальной, но в конце февраля текущего года ситуация резко изменилась. На фоне рождения долгожданного сына в отношениях пары пошёл разлад. Как супруга рэпера пояснила позже в личном микроблоге, именно его поведение привело к расставанию. При этом многие фанаты могли самостоятельно наблюдать в видеоролике, опубликованном музыкантом, его неадекватное поведение.

Катя Гордон, специализирующаяся на делах, где затронуты права женщин, готова взяться за этот развод, но отмечает, пока супруга исполнителя не спешит объявлять об окончательном расставании с отцом своих четырёх детей, заявляя о намерении ему помочь. Что же касается вопроса о лишении его отцовских прав, то адвокат не спешит с прогнозами. Она отмечает, подобное происходит не часто, и для этого должны быть серьёзные основания. Если у певца временное помешательство, всё может вскоре измениться в положительную строну, а если же тот употребляет запрещённые вещества, требуется рассмотрение ситуации и проверка. В таких вопросах нельзя спешить с выводами, поскольку нет полной картины.



Кроме того, есть вероятность, что развод не состоится. По некоторым данным Джиган после возвращения в Москву поддался на уговоры Оксаны Самойловой, и согласился лечь в реабилитационную клинику. После прохождения курса лечения, он должен вернуться к нормальной жизни и пара воссоединится.