 

Американский врач о коронавирусе: Почти все заражения происходят после прикосновений рук к лицу. Станьте фанатиками по отношению к своим рукам

05.04.2020, 16:10, Новости дня

Основной механизм заражения коронавирусом SARS-CoV-2 – контакт здорового человека с больным или предметами, которых касался зараженный, с последующим прикосновением рук здорового человека к лицу. Об этом в эфире телеканала Fox News 28 марта рассказал врач медицинского центра Weill Cornell Дэвид Прайс, который ежедневно работает с больными COVID-19.

“Почти всегда способ, которым вы получаете вирус, – это его переход с ваших рук на лицо, когда вы руками трогаете глаза, нос или рот”, – сказал доктор.

Шансы заразиться есть и при длительном контакте с вирусоносителем либо воздушно-капельным путем, но они меньше, считает Прайс. По его мнению, для заражения через контакт надо провести рядом с заболевшим 15–30 минут “в незащищенной среде”, то есть в закрытой, непроветриваемой комнате и без маски.

Он заявил, что чувствует себя уверенно и убежден, что не заразится коронавирусом, поскольку избавился от привычки трогать лицо.

“Станьте фанатиком своих рук. Все, что вам нужно знать о них: просто держите их в чистоте – и вы не заболеете этой инфекцией. Кроме того, вы должны начать психологически работать над связью между вашими руками и лицом. Эти две вещи вместе действуют невероятно сильно, они предотвратят передачу болезни в вашей семье в 99% случаев”, – добавил Прайс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,21 млн человек, из них более 252 тыс. выздоровели, а более 65,5 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / РЖД закрыло движение поездов между Китаем и Россией

15.02 / Цукерберг на Мюнхенской конференции высказался об интернет-регулировании

19.02 / Эрдоган напомнил Сирии о своем ультиматуме по Идлибу

11.03 / Коронавирус SARS-CoV-2. Сегодня Кабмин может ввести карантин по всей территории Украины

19.02 / Мобильные приложения Русфонда получили премию Digital Communications Awards

07.03 / Затравленная в Сети полицейская-кавалерист рассказала о своей службе

14.02 / Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы

03.02 / Появились сообщения о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

31.03 / “Стену вынесло”: поврежденную при взрыве пятиэтажку в Зеленогорске проверят на устойчивость

24.02 / “Наши пока не поняли, а украинцы уже поняли”. Лоза призвал РФ брать пример с Украины на “Евровидении 2020”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска