 

Мэр Запорожья отказался выполнять распоряжение Минздрава о запрете городских автобусов

05.04.2020, 16:10, Новости дня

В Запорожье общественный транспорт будет работать в обычном режиме и после вступления в силу решения Кабинета Министров об ужесточении карантинных мер. Об этом 5 апреля написал в Facebook городской голова Владимир Буряк.

“Действительно, по информации Министерства здравоохранения, рекомендуется запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера, вероятно, правильна. Но! В то же время я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу. Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение – завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты. Руководствуюсь постановлением Кабинета Министров Украины от 2 апреля”, – заявил мэр.

По его словам, и большие автобусы, и маршрутки выйдут на линии.

Буряк обратил внимание горожан, что зайти в транспорт разрешат только при наличии маски.

Отримав від вас дуже багато повідомлень з приводу роботи громадського транспорту в Запоріжжі з понеділка. Так, дійсно,…

Posted by Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья on Pühapäev, 5. aprill 2020

4 апреля Минздрав заявил, что железнодорожное и автобусное пассажирское сообщение (за исключением служебных автобусов) должно быть прекращено, а также будет продлен запрет на работу метрополитенов. Из общественного транспорта смогут курсировать только трамваи и троллейбусы.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

2 апреля правительство приняло решение ужесточить ограничительные меры.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина “начнет возвращаться к нормальной жизни” не ранее 15 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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