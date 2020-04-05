Илларионов: Путин говорит: “У нас была такая трагедия, война, у нас погибли 27 миллионов. Знаете, какой наш ответ? Можем повторить”

05.04.2020, 16:10, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин вслух говорит, что могут повторить войну, жертвами которой стали миллионы людей. Об этом заявил бывший советник Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

“Победобесие”. В общем, это очень точная характеристика того, что происходит в России. Приведу лишь один пример из тысяч известных. Это интервью, которое господину [журналисту Андрею] Ванденко дал господин Путин по поводу войны. Интервью было дано, может, месяц или полтора месяца назад, так называемые консервы, но только сейчас опубликовано. Отвечая на вопрос корреспондента, Путин говорит буквально следующее. Попробую процитировать близко к тексту. Он говорит: “Вот у нас была такая трагедия, была такая война… У нас погибли 27 миллионов. Знаете, какой наш ответ? Можем повторить”. …Причем это текст одного абзаца, не разделенный вставками. Тут даже каких-то комментариев не нужно давать”, – сказал Илларионов.

По его словам, “эти люди даже не отдают себе отчет или отдают, что они хотят, что желают повторить”.

Экс-советник Путина отметил, что российский писатель Виктор Суворов еще до открытия архивов написал в своей книге, что именно глава Советского Союза Иосиф Сталин планировал нападение на Германию. А российский историк, блогер и публицист Марк Солонин подтвердил впоследствии эту теорию Суворова.

“Эти два человека уничтожили полностью фальсифицированную пропагандистскую историю и создали впервые более или менее непротиворечивую картину величайшей трагедии, которая произошла с нашими народами в ХХ веке”, – считает Илларионов.

Илларионов: Чем дольше Зеленский будет находиться на посту президента, тем больше ущерба нанесет Украине. Не желая этого. Читайте полную версию интервью

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения гитлеровцев в Польшу. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.

В России популярен слоган “Можем повторить”, его, как правило, используют в День Победы, который отмечают 9 мая.