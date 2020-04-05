Ученые считают витамин Е лучшим антивозрастным средством, защищающим сердце и мозг

05.04.2020, 16:09, Разное

По словам американских ученых, витамин Е стоит считать наиболее эффективным антивозрастным средством, так как он защищает сердце, мозг, кожу и кости. Данному элементу удается вызывать активный обмен веществ в организме, таким образом улучшая функционирование многих систем.

Исследователи, представляющие Техасский технический университет, выяснили, что токотриенолы (одна из форм витамина Е) влияет на плотность костных образований скелета. В эксперименте приняли участие более 85 женщин, которые находились в постменопаузе, также у них была выявлена слабость костей. Более 4 месяцев испытуемым в рацион добавляли продукты, обогащенные витамином Е.

По завершению исследования было установлено: число маркеров, которые определяли ослабление костей, уменьшилось. Вышеназванный элемент также положительно влияет на функционирование мозга и сердца. В заключении эксперты напомнили, что большое количество витамина Е содержится в растительных маслах, зеленых овощах, орехах, морепродуктах, жирной рыбе и яйцах.