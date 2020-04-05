Татьяна Брухунова рассказала об отношении своих родителей к браку с Петросяном

05.04.2020, 16:09, Разное

Татьяна Брухунова пояснила о реакции родителей на новость о браке с 74-летним российским юмористом Евегением Петросяном, помощницей которого она являлась до его развода с Еленой Степаненко. Родные не стали препятствовать отношениям пары.

По словам Татьяны Брухуновой, любящие родители не будут ругать своего ребенка за принятое им решение, каким бы оно не оказалось. Супруга Евгения Петросяна подчеркнула, что нет разницы в том, какую страну проживания, профессию или друзей и мужа выбрали дети.

Церемония бракосочетания между Татьяной Брухуновой и Евгением Петросяном состоялась в 2019 году, спустя месяц после громкого развода с Еленой Степаненко. Недавно пара провела отпуск в Дубае, кроме того, возникли слухи, что супруги обратились за помощью к суррогатной матери, которая выносила недавно родившегося ребенка. Но данная информация не имеет официального подтверждения, отмечает портал «Народные новости».

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