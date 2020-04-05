 

Татьяна Брухунова рассказала об отношении своих родителей к браку с Петросяном

05.04.2020, 16:09, Разное

Татьяна Брухунова пояснила о реакции родителей на новость о браке с 74-летним российским юмористом Евегением Петросяном, помощницей которого она являлась до его развода с Еленой Степаненко. Родные не стали препятствовать отношениям пары.
По словам Татьяны Брухуновой, любящие родители не будут ругать своего ребенка за принятое им решение, каким бы оно не оказалось. Супруга Евгения Петросяна подчеркнула, что нет разницы в том, какую страну проживания, профессию или друзей и мужа выбрали дети.

Церемония бракосочетания между Татьяной Брухуновой и Евгением Петросяном состоялась в 2019 году, спустя месяц после громкого развода с Еленой Степаненко. Недавно пара провела отпуск в Дубае, кроме того, возникли слухи, что супруги обратились за помощью к суррогатной матери, которая выносила недавно родившегося ребенка. Но данная информация не имеет официального подтверждения, отмечает портал «Народные новости».
Посмотреть эту публикацию в Instagram



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Под Москвой пьяные посетители избили хозяина кафе

13.03 / Эксперт: Включение музыки в очагах заражения коронавирусом в Китае ускоряет излечение

09.02 / Наука: У шимпанзе не нашли альтруизм

11.03 / Мнение: О том, Кто ловко вертит сверхдержавы на…

19.03 / Ходит среди нас: в Москве из больницы сбежал зараженный коронавирусом

23.03 / Москвич задолжал по алиментам более 6 миллионов рублей

25.03 / “Он всегда был настоящим джентльменом”: Хавьер Бардем встал на защиту Джонни Деппа на фоне конфликта с Эмбер Херд

24.02 / Мнение: О бедности и твиче

07.03 / Житель Карелии обстрелял из пистолета окно подруги

24.03 / Юлия Топольницкая сразила поклонников снимком с «большим беременным животом»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска