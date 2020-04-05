Экс-премьер Ливии умер от коронавируса

05.04.2020, 16:08, Новости дня

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль скончался в Египте от коронавируса, сообщают СМИ.

По данным телеканала «Аль-Арабия», политик находился в больнице с 27 марта, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, передает РИА «Новости».

Джибриль был первым премьером в Переходном национальном совете Ливии.

Ранее от коронавируса умер итальянской дизайнер Серджио Росси, который сотрудничал с модными домами Versace, Dolce&Gabbana и Azzedine Alaia. Также от вируса в США скончался автор хита I Love Rock’n’Roll.

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