Футболисты “Динамо” согласились на понижение зарплат

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05.04.2020, 16:06, Новости дня

Игроки футбольного клуба "Динамо" Москва договорились с руководством о понижении своих зарплат. Финансовые ограничения футболистов бело-голубых распространится на два месяца.

По итогам марта игроки согласились урезать свои зарплаты на 20 процентов, а вот в апреле они получат уже на 40 процентов меньше тех сумм, которые им полагались по контракту, сообщает Чемпионат.Com. Такие меры связаны с паузой в футбольных турнирах РФ из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что на данный момент футбольная премьер-лига "застыла" после 22 тура. Всего командам до завершения сезона осталось сыграть по восемь игр. "Динамо" идет на шестом месте, имея 30 очков в своем активе.



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