Склиф предупреждает: как бы ты ни защищался, риск заболеть всегда остается

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05.04.2020, 16:06, Новости дня

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, заразившийся коронавирусной инфекцией, болеет не в тяжелой форме. Об этом рассказал РИА Новости директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

По словам Петрикова, он и его коллеги постоянно созваниваются с Проценко и поддерживают его. Риск заболеть остается всегда, как бы ни защищался медицинский персонал, добавил директор Склифа.

Ранее Проценко рассказал в интервью RT, как удивились он и его коллеги, проанализировав первый пул больных коронавирусом COVID-19: все пациенты оказались младше, чем прогнозировалось. При этом к основной группе риска при коронавирусной инфекции относят пожилых людей.

Пока Проценко находится в самоизоляции, он руководит клиникой и консультирует дистанционно. В Коммунарке предпринимаются дополнительные меры предосторожности, чтобы еще больше обезопасить врачей.

Ранее Сергей Петриков призвал москвичей оставаться дома и не выходить на улицу, подчеркнув, что сейчас это крайне важно. "Если вы не боитесь смерти, то подумайте о жизнях врачей, медсестер, санитарок, которые сегодня работают на передовой", — сказал он.

А российский Минздрав дал рекомендации людям, которые продолжают работать и по роду своей деятельности вынуждены общаться с большим количеством людей. В ведомстве рекомендуют им носить защитные маски и перчатки, регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиками. Рекомендации касаются в первую очередь продавцов в продуктовых магазинах, работников аптек, полицейских, сотрудников МФЦ и других государственных организаций.



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