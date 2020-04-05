 

В Перми скрутили мужчину, крушившего окна в здании региональной прокуратуры. Видео

05.04.2020, 16:06, Новости дня

Ранним утром в воскресенье, 5 апреля, очевидец запечатлел на видео неадекватное поведение мужчины, атаковавшего здание прокуратуры Пермского края, расположенное на улице Луначарского в Перми.

 

Судя по кадрам, дебошир вооружился металлическим предметом, добытым из ограждения, и принялся бить окна. Ему удалось расколотить несколько стекол, после чего на место подоспели правоохранители.

При появлении силовиков мужчины быстро выбросил орудие преступления и капитулировал, подняв руки.



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