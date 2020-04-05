Испанский авторынок в марте установил антирекорд

05.04.2020, 15:59, Новости дня

На испанском автомобильном рынке зафиксировано резкое падение продаж автомобилей.

В частности, за март местные дилеры смогли реализовать около 37,6 тысяч новых машин, что на 69 процентов уступает результатам за аналогичный промежуток прошлого года. Кроме того, с начала 2020 года общее количество проданных автомобилей на испанском рынке составило 218,7 тысяч новых машин, что также на 31% меньше, чем годом ранее.

Наиболее распространенными остаются автомобили местного производителя Seat с результатом 4,9 тысяч машин. На второй строчке рейтинга японская компания Toyota с 3,1 тысячами сделок в прошлом месяце. Замыкает тройку лидеров немецкий автогигант Volkswagen с 2,7 тысячами продаж.