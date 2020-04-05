 

Смартфон Samsung Galaxy A21s появился в бенчмарке

05.04.2020, 15:59, Новости дня

База данных Geekbench рассекретила очередной новый смартфон Samsung  A21s.

Данный аппарат относится к бюджетному сегменту, что позволит достичь высокого интереса на рынке. В свою очередь, девайс пока предложен под кодовым обозначением SM-A217F, но эксперты уверены в принадлежности к вышеуказанному смартфону. Кроме того, смартфон получил мощный восьмиядерный процессор и 3-4 гигабайта оперативной памяти.

Также указано, что размер постоянной памяти устройства составит от 32 до 64 гигабайт. Производитель до сих пор не рассекретил смартфон Samsung  A2, однако предполагается, что новинка будет представлена широкой аудитории в ближайшее время. Остальные особенности смартфона пока не называют и раскроют лишь уже во время дебюта.



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