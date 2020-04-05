 

Samsung Galaxy Note10 получили оболочку One UI 2.1

05.04.2020, 15:59, Новости дня

Сегодня стало известно о выходе новой оболочки для флагманских смартфонов.

Несмотря на то, что девайс обладает актуальными характеристиками, производитель до настоящего времени не выпускал для него One UI 2.1. Следует отметить, что владельцы Galaxy Note10 на американском рынке смогли опробовать преимущества обновленной оболочки несколько раньше.

Представители южнокорейского бренда анонсировали, что обновленная прошивка позволяет добиться повышенной безопасности благодаря встроенному патчу, усиливающему важную функцию для девайсов. Кроме того, аппарат получит и ряд других важных и полезных опций. Следует отметить, что смартфоны от 2018 года не смогут получить обновленные опции.



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