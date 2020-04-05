Доктор Евгений Комаровский рассказал, что делать в случае заражения COVID-19

05.04.2020, 15:53, Разное

Доктор Евгений Комаровский имеет собственный микроблог, в котором рассказывает подписчикам, как сохранить своё здоровье. Недавно эксперт озвучил действия, которые необходимо предпринимать в случае заражения COVID-19.

В настоящий момент многие россияне могут заболеть коронавирусом, а потому в стране ввели режим самоизоляции. Если же человек стал жертвой COVID-19, сразу же после того, как он узнал результат теста, нужно оповестить всех, с кем тот контактировал в течение двух недель. При этом он и его члены семьи сразу же будут вынуждены прибегнуть к карантинному режиму, не покидая своего жилища. Евгений Комаровский отметил, если ему лично не удастся избежать заражения, то он станет лечить себя самостоятельно, поднимая иммунитет с помощью “фруктов и компотов”. Также среди лекарственных средств будет и фармацевтическая продукция, а если поднимется температура, он начнёт принимать парацетамол.

Эксперт подчеркнул, в таком состоянии крайне важно следить за температурой воздуха в помещении, где расположился больной. Она должна быть на уровне 20° C. Кроме того, в комнате необходимо избавиться от слишком влажного воздуха. Тем не менее, известно, самолечение может быть опасным для здоровья и нести серьёзную угрозу для человека, а потому при плохом самочувствии необходимо немедленно обратиться к медикам.