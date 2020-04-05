 

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что делать в случае заражения COVID-19

05.04.2020, 15:53, Разное

Доктор Евгений Комаровский имеет собственный микроблог, в котором рассказывает подписчикам, как сохранить своё здоровье. Недавно эксперт озвучил действия, которые необходимо предпринимать в случае заражения COVID-19.
В настоящий момент многие россияне могут заболеть коронавирусом, а потому в стране ввели режим самоизоляции. Если же человек стал жертвой COVID-19, сразу же после того, как он узнал результат теста, нужно оповестить всех, с кем тот контактировал в течение двух недель. При этом он и его члены семьи сразу же будут вынуждены прибегнуть к карантинному режиму, не покидая своего жилища. Евгений Комаровский отметил, если ему лично не удастся избежать заражения, то он станет лечить себя самостоятельно, поднимая иммунитет с помощью “фруктов и компотов”. Также среди лекарственных средств будет и фармацевтическая продукция, а если поднимется температура, он начнёт принимать парацетамол.

Эксперт подчеркнул, в таком состоянии крайне важно следить за температурой воздуха в помещении, где расположился больной. Она должна быть на уровне 20° C. Кроме того, в комнате необходимо избавиться от слишком влажного воздуха. Тем не менее, известно, самолечение может быть опасным для здоровья и нести серьёзную угрозу для человека, а потому при плохом самочувствии необходимо немедленно обратиться к медикам.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Наука: «Табачные мутации» в разных органах отличаются друг от друга

05.03 / “У Путина чрезвычайно сложная задача”

28.02 / Лера Кудрявцева раскрыла количество сделанных пластических операций

02.02 / Новый механизм регистрации автомобилей объяснили в ГИБДД

04.02 / Мила Йовович поделилась новыми семейными фото с новорожденной дочерью

24.03 / Олимпиада-2020 официально перенесена на год

14.02 / В открытом доступе появился исходный код ядер смартфонов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro

08.02 / Осьминоги живут на спутнике Юпитера? Британский астроном считает, что это может быть правдой

01.04 / Экс-супруга Константина Ивлева о его измене: «Это переломило веру детей в отца»

18.03 / Мнение: О худшем варианте развития ситуации с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска