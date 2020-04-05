 

Песков: Кризис из-за коронавируса заявит о себе

05.04.2020, 15:53, Разное

Миру необходимо готовиться к очередному экономическому кризису, который связан пандемией нового вида коронавируса. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По словам известного политика и дипломата, власти РФ отдают себе отчет, что спровоцированный коронавирусом мировой экономический кризис еще напомнит о себе, поэтому следует подготовиться к этому. Дмитрий Песков добавил также, что нужно скоординировать действия и принять меры, направленные на преодоление кризиса, представителями многих других государств.

В начале апреля нынешнего года российский президент Владимир Путин увеличил период нерабочих дней до конца второго весеннего месяца. Пресс-секретарь лидера страны, комментируя это решение, отметил, что оно окажется огромной нагрузкой на отечественную экономику, но здоровье и жизнь населения важнее.

На фоне коронавируса многие страны ввели превентивные меры, оказавшие воздействие на экономику. Они прекратили авиационное сообщение, закрыли границы, внедрили режимы самоизоляции. Члены МВФ 4 апреля зарегистрировали остановку мировой экономики, что случилось в первый раз в истории человечества. Представители Фонда заявили, что в настоящий момент рецессия хуже, чем при кризисе 2008-2009 годов. Принимая это во внимание, организация может при необходимости задействовать собственный запас в сумме одного триллиона долларов.



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