Москвичи показали высокий индекс самоизоляции

05.04.2020, 15:48, Новости дня

Жители Москвы показали высокий индекс самоизоляции, большинство москвичей в воскресенье, 5 апреля, остались дома, следует из индекса самоизоляции «Яндекса».

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 13.00 воскресенья составляет 3,9 из пяти возможных. Это соответствует характеристике «Большинство людей дома».

При этом в «типичный» день, до коронавируса, по данным «Яндекса», данный показатель составляет 2,8.

В рейтинге по самоизоляции городов-миллионников РФ самый лучший результат продемонстрировала Пермь. В этом городе уровень самоизоляции оценен на 4,6 балла.

Также хорошие показатели зафиксированы в Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Уфе, Казане, Ростове-на-Дону, Омске и Самаре.

Высокий показатель домоседов зафиксирован и в некоторых городах Московской области. Так, в Подольске, Лобне, Зеленограде и Железнодорожном индекс составил 4,1. В Электростали и Королеве – 4,0. Близкий к высокому показатель сегодня также в Долгопрудном, Щелкове, Балашихе и Красногорске – 3,9.

Напомним, президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей. Глава государства также предложил объявить кредитные каникулы для граждан.