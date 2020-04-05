В России за сутки выявлено свыше 650 новых заражений коронавирусом

05.04.2020, 15:45, Новости дня

В России за последние сутки зафиксировано 658 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это на несколько десятков больше, чем сутками ранее.

Больше всего случаев инфекции подтверждено в Москве – 536, Московская область на втором месте – 45. Всего за сутки новые случаи выявлены в 14 регионах, включая аннексированный Крым. Отмечен первый случай заражения на Камчатке.

Среди заразившихся COVID-19 – депутат Мосгордумы Евгений Ступин, российский певец Лев Лещенко, главврач больницы в Коммунарке, куда направляют пациентов с подтвержденными диагнозами.

По официальным данным, за сутки умерли два человека с коронавирусной инфекцией, выздоровели 22.

Таким образом, общее число инфицированных в России превысило 5 тысяч – по официальным данным, зарегистрировано 5389 случаев заражения коронавирусом в 79 регионах (из них 3893 в Москве). За весь период умерли 45 человек.

Ранее власти России заявили, что приостанавливают вывоз россиян из-за границы. График их вывоза должен быть готов в понедельник, 6 апреля. Делается это, заявили в штабе, для защиты здоровья граждан и ограничения ввоза болезни из-за границы. Возвращающиеся россияне будут проходить строгую медицинскую проверку. Всего за границей находится от 25 до 35 тысяч россиян, сообщает BBC со ссылкой на представителей МИДа.