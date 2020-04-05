Эксперты назвали профессии, которые могут оказаться невостребованными после коронавируса

05.04.2020, 15:30, Разное

Эпидемия коронавируса многое поменяла в мире, и некоторые профессии стали пользоваться большой популярностью. В то же время, отмечают эксперты, другие специальности окажутся невостребованными после эпидемии.

Ещё до введения карантина владельцы увеселительных заведений начали наблюдать спад количества посетителей. Люди, испытывая страх, стали меньше посещать такие объекты, опасаясь заразиться. Теперь же, когда ограничения наложены правительством, их деятельность прекращена на неопределённый срок. Из-за этого официанты и бармены ушли в отпуск. Представители бьюти-индустрии оказались в аналогичной ситуации. Косметические процедуры подразумевают тесный контакт, а потому пока на них наложен запрет. Кроме того, пребывая в режиме самоизоляции, представительницы прекрасного пола не видят смысла тратить средства на процедуры, поскольку результат никто не сможет оценить.

Также из-за коронавируса оказались сотрудники ивент-индустрии. Массовые мероприятия, в том числе свадьбы, семейные праздники и концерты не проводятся, а потому их организаторы вынуждены пережидать, но уже сейчас многие признают, индустрия после окончания эпидемии претерпит трансформации, и не все смогут приспособиться к новым реалиям. Это же касается и промоутеров. Распространители рекламной информации стали работать из дома или разносить свои брошюры по почтовым ящикам. Если новая методика зарекомендует себя, после отмены карантина они могут не вернуться на улицы.

Наибольший же удар от коронавируса получил туристический сектор. Границы перекрыты, и все гостиницы потеряли клиентов. Эксперты уверены, даже когда в мире официально отменят все ограничительные меры, агентства ещё долго не смогут найти клиентуру. Одна часть населения не будет располагать после длительного безработного периода свободными средствами, а других от путешествия станет удерживать страх новых болезней. Именно в этой отрасли ожидаются наиболее серьёзные перемены и сокращение персонала.