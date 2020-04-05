 

Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

05.04.2020, 15:30, Новости дня

Минздрав РФ дал рекомендацию работодателям обеспечить средствами защиты тех работников, кто вынужден общаться с людьми в течение рабочего дня, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

«Минздрав РФ настоятельно рекомендует всем работникам, которым в соответствии со служебными обязанностями необходимо общаться в течении рабочего дня с большим количеством людей, носить средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами», – говорится в сообщении.

Рекомендация обращена к продавцам магазинов, кассирам общественного транспорта, работникам аптек, сотрудникам МВД, МФЦ и иных государственных организаций.

В ведомстве подчеркнули, что это необходимо для снижения вероятности распространения коронавируса, так как он может передаваться в том числе контактным путем – через бытовые предметы.

Напомним, президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей. Глава государства также предложил объявить кредитные каникулы для граждан.



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