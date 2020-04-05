Индийский врач рассказал, как сохранить психическое здоровье во время карантина

05.04.2020, 15:30, Разное

Известный индийский доктор Самир Парих считает важным сохранение психического здоровья во время карантина. Поскольку многие люди решили уйти на самоизоляцию, специалист все равно призывает сохранять физическую активность даже дома.

Как известно, из-за пандемии коронавируса изменился образ жизни очень многих людей: ограниченность ресурсов и самоизоляция определенно негативно влияют на психическое здоровье. Человек легко может столкнуться с депрессией или фобией, а также обсессивно-компульсивным расстройством. Самир Парих всё равно призывает не унывать даже во время пандемии, сохраняя ясность ума. Если люди испытывают негативные эмоции, им следует позвонить или написать сообщения друзьям или близким. При этом, следует продолжать жить обычной жизнью, не позволяя уровню стресса повышаться.

Огромную роль играет и физическая активность, от которой нельзя отказываться даже при условии самоизоляции. Управлять тревожностью можно, приняв её, ведь она реальна. В то же время необходимо помнить, что тяжелые времена закончатся, отметил врач.