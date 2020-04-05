Дочь абсолютного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера арестована за вооруженное нападение

05.04.2020, 15:23, Разное

Дочь знаменитого американского боксера Флойда Мейвезера Иянна арестована в США по подозрению в нападении на женщину с ножом. Как сообщает TMZ, причиной такой агрессии стала ревность.

По данным СМИ, 19-летняя Иянна застала своего молодого человека, рэпера NBA YoungBoy, с другой девушкой по имени Лапаттра Лашай Джейкобс в его доме. Мейвезер попыталась ее прогнать, между ними начался конфликт, в результате которого Иянна набросилась на Джейкобс с двумя ножами – потасовка происходила на кухне. После приезда медиков у жертвы диагностировали два ножевых ранения: Джейкобс госпитализировали в больницу, Мейвезер отправили под стражу в тюрьму округа Харрис в Хьюстоне, штат Техас.

Иянна Мейвезер Флойд и Иянна Мейвезер Флойд и Иянна МейвезерОтметим, что 11 марта стало известно о смерти бывшей гражданской жены Мейвезера Джози Харрис. По данным TMZ, 40-летняя женщина находилась без сознания в собственном автомобиле на территории своего дома в Калифорнии. Харрис состояла в отношениях со спортсменом с 1995 по 2010 год. Брак не был официальным, хотя от боксера Харрис родила троих детей – сыновей Корауна и Зиона, а также дочь Джиру. Пара разошлась после нескольких эпизодов избиения Харрис Мейвезером.

Я была забитой женщиной. Чувствовала себя виноватой за все, что я говорю и делаю, была жертвой домашнего насилия. Однажды он схватил меня за волосы и стащил на землю, начал бить меня по голове кулаком, выкручивать руку. Сказал, что убьет меня и парня, с которым я встречаюсь. Благодарна сыну, потому что я не знаю, как долго Флойд мог бы меня бить. Если бы сын не смог выбраться из дома, вероятно, я бы здесь не сидела,

— говорила Харрис. После смерти Джози Флойд опубликовал в Instagram целую серию их совместных фотографий и признался ей в любви.

Флойд Мейвезер и Джози Харрис Флойд Мейвезер и Джози Харрис