 

Morgan Stanley: Apple может преодолеть кризис быстрее конкурентов

05.04.2020, 15:17, Разное

Корпорация Apple, как и другие конкуренты, не избежит кризиса в нынешнем году, но преодолеет его последствия быстрее других. Эксперты из Morgan Stanley связывают это с лояльной клиентской базой и устойчивым финансовым положением.
Согласно данным аналитиков, выручка «яблочной» компании по итогам 2020 фиксального года (завершится уже во второй половине сентября) составит около 251 миллиарда долларов вместо запланированных 269 миллиардов. Снижения стоит ожидать и в 2021 финансовом году. Что касается удельного дохода на акцию, то в нынешнем году этот показатель составит 11,8 доллара, а в следующем – не менее 15 долларов. Несмотря на высокую вероятность кризиса, Apple преодолеет потери благодаря хорошему финансовому положению и лояльности клиентов.

Специалисты заявили, что Apple по-прежнему выкупает акции на 20 миллиардов в год, продолжая выплачивать суммарные дивиденды в размере около 14 миллиардов. Впрочем, аналитики Credit Suisse не согласны с данным прогнозом: по их мнению, в случае значительного снижения покупательной способности, финансовые результаты бренда значительно ухудшатся.



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