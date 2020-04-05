 

Польские специалисты разработали препарат, замедляющий заражение коронавирусом

05.04.2020, 15:09, Разное

Ученые, представляющие Ягеллонский университет (Краков, Польша), создали препарат, замедляющий заражение коронавирусом. По словам пресс-службы ВУЗа, в разработке принимали участие и их коллеги из Гданьского университета, а также из Китая, где и началась вспышка данного недуга в декабре 2019 года.
Разработанный препарат содержит хитозан, связывающийся с белком и блокирующий контакт вируса с клеточными рецепторами. Поэтому, вещество способно замедлять проникновение коронавируса в организм, и процесс заражения COVID-19 проходит не так быстро. «Тесты проводились с помощью продвинутой системы, которая моделирует дифференцированный эпителий дыхательной системы человека», – отметили в пресс-службе Ягеллонского университета.

Анализ показал, что препарат не имеет каких-либо токсичных эффектов, а также не влияет на работу легких, пишет издание РИА Новости. Впрочем, лекарство пока нельзя применять на людях. Специалисты объяснили, что потребуются дальнейшие клинические исследования, которые в итоге помогут создать действительно нужный препарат.



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