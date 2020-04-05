Ученые из Норвегии предложили выявлять коронавирус тестами для лососей

05.04.2020, 15:09, Разное

В качестве анализов на коронавирус нового типа у людей можно использовать тесты для определения заболеваний у лосося. Об этом передает телекомпания Норвегии NRK со ссылкой на местных специалистов.

Как отметили научные сотрудники Ветеринарного института, присутствие генетического материала инфекции разыскивается при помощи тестирования. Этот материал тот же самый вне зависимости от того, являются ли пострадавшими животные, рыбы или люди. Скандинавские исследователи отметили, что в случае привлечения рыбной отрасли к борьбе с опасной пневмонией в сутки можно осуществлять до 7000 тестов. Согласно последним материалам, на территории Норвегии больше 5,5 тысяч человек заболели коронавирусом, из них умерли пять десятков граждан.

Представители ВОЗ 11 марта объявили вспышку коронавируса пандемией. На текущий момент болезнью заразились больше 1,2 миллиона человек, скончались в результате недомогания 64 тысячи человек, еще 247 000 смогли выздороветь. Возраст умерших варьируется от 51 года до 102 лет. В данном государстве в Скандинавии врачи выполнили больше 100 тысяч тестирований на пневмонию, положительный итог из них выдают только 5% тестов. В данное время проходят лечение в отделениях интенсивной терапии 109 жителей Норвегии.

Вирус вспыхнул в конце декабря 2019 года в Ухане. В последний день года правительство КНР сообщило о появлении заболевания в ВОЗ. В январе указанный китайский город закрыли на карантин, а потом — рядом находящиеся округи. Организация в марте назвала вспышку пандемией, с 13 марта ее центром стали европейские страны. Власти Поднебесной 24 марта убрали большую часть ограничений, отметив, что продвижение эпидемии блокировано.