Яна Рудковская и Евгений Плющенко приняли участие в челлендже с переодеванием

05.04.2020, 15:09, Разное

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко принял участие в челлендже с переодеванием в компании со своей супругой Яной Рудковской. Соответствующий ролик опубликован в микроблоге фигуриста.

Оказавшись на карантине, многие знаменитости проводят время в общении с родными, чтением литературы и разговорами с поклонниками. В интернете все больше набирает популярность флешмоб Flip the Switch. После успеха голливудской актрисы Дженнифер Лопес и ее возлюбленного другие звезды тоже последовали их примеру.

Российский тренер и фигурист Евгений Плющенко на своей странице в социальной сети Instagram обнародовал видеоролик, в котором он поменялся одеждой с супругой Яной Рудковской. Спортсмен надел плащ, а продюсер примерила коньки и наряд мужа. В конце записи в кадр попал маленький сын отечественных знаменитостей Александр Плющенко, одетый в такой же плащ.

Не так давно Яна Рудковская сообщила, что вместе с супругом переболела коронавирусом. Пара подхватила похожу инфекцию три года назад, когда находилась на территории Японии. В течение нескольких дней у звезды не могли встать с кровати и лишились обоняния.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса Яна Рудковская принялась рекламировать дизайнерские защитные маски личного производства. Она считает, что ее идею похитила Белла Потемкина, которая якобы позаимствовала дизайн продукции. Продюсер собирается запатентовать собственность для защиты авторских прав.