 

Ценам на нефть предрекли новый обвал

05.04.2020, 15:08, Новости дня

Из-за переноса виртуальной встречи стран ОПЕК и их союзников цены на нефть ждет новый обвал, пишет CNBC со ссылкой на экспертов.

Отсрочка переговоров, скорее всего, скажется на ценах на нефть – на фоне оптимизма от новостей о предстоящей встрече они поднялись за два дня на 30%, но теперь на торгах в понедельник ожидается обвал, передает RT текст статьи CNBC.

Автор отмечает, что Саудовская Аравия, и РФ ожидали от США сотрудничества в попытках сбалансировать предложение нефти на мировых рынках, но американские компании все еще работают на максимальных мощностях.

Эксперты считают, что есть две проблемы: вряд ли американские производители выступят с каким-либо соглашением о сокращении добычи нефти, а между Россией и Саудовской Аравией зреет новый дипломатический конфликт.

Накануне СМИ сообщили, что совещание стран ОПЕК+ с участием США перенесли на вторую половину следующей недели – предположительно, на 9 апреля.

Нефть Brent в пятницу дорожала до 34 долларов за баррель.



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