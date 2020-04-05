 

Вирусолог объяснил зарождение новых инфекций в Китае

05.04.2020, 15:08, Новости дня

Появлению новых инфекций, таких как COVID-19, гонконгский грипп, атипичная пневмония, «испанский грипп», именно в Китае способствует местный климат, скученность населения и образ жизни китайцев, сообщил известный вирусолог профессор Виктор Зуев.

«Во-первых, там громадная скученность населения. Во-вторых, на юго-востоке Азии теплый влажный климат – очень комфортный для существования вирусов. Наконец, есть еще в-третьих, – и это едва ли не самое главное. Я бывал в Китае и наблюдал собственными глазами: там, если вы входите на рынок, то попадаете в настоящий зоопарк, и если входите в аптеку, – тоже попадаете в настоящий зоопарк», – передает его слова «Московский комсомолец».

По его словам, китайцы употребляют в пищу и в качестве лекарств много экзотических животных.

«Про крыс, змей, кузнечиков можно даже не рассказывать, но есть у тамошних жителей замечательное и весьма популярное блюдо из летучих мышей. Вот это уже заслуживает особого внимания. Ведь летучие мыши, как показали исследования, повсеместно напичканы различными вирусами. А уж там, – на югах, на востоке, эти зверьки буквально нафаршированы Бог знает какой заразой. В том числе и коронавирусами!» – сказал он.

Зуев отметил, что когда человек употребляет в пищу такой экзотический продукт, при этом недостаточно хорошо термически обработанный, то закладывает в свой организм «всю ту громадную коллекцию вирусов, которые накопила при жизни летучая мышь».

«Вот, собственно, и все причины регулярного возникновения опасных с эпидемической точки зрения патологий в регионах юго-восточной Азии. Происходит перемешивание вирусов человека и вирусов животных, в результате появляются новые вирусные «монстры», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД писала о панголинах, которые, предположительно, могли передать людям новый коронавирус.



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