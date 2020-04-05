В НИИ Склифосовского оценили состояние главврача Проценко

05.04.2020, 15:08, Новости дня

Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что каждый день созванивается с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, у которого обнаружен коронавирус.

«Мы очень рады, что болезнь у Дениса Николаевича протекает не в тяжелой форме. Мы постоянно с ним созваниваемся и поддерживаем его», – цитирует РИА «Новости» Петрикова.

По его словам, в борьбе с коронавирусом первое о ком необходимо думать – это о медработниках, «поэтому персонал выходит работать во всей защите, но риск заболеть всегда остается».

Напомним, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. В Кремле медику пожелали скорейшего выздоровления.

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