 

Музеи, театры и библиотеки устроили флешмоб, ностальгируя по посетителям

05.04.2020, 15:01, Новости дня

Работники культуры с тоской вспоминают докарантинные времена, и теперь уже когда-то раздражающие их вопросы, кажутся такими милыми и желанными.

Необычный флешмоб организовали сотрудники российских музеев, театров, библиотек, зоопарков, кинотеатров, сувенирных лавок и других учреждений. Работники делают фото с какой-то фразой, которую чаще всего слышали от посетителей в те счастливые, как сейчас понимают многие, докарантинные времена. «Никто не просит плечики в гардеробе» и «Никто не теряет номерки» в театре, «Никто не сует пальцы в клетку» и «Никто не пытается накормить хищника морковкой» в зоопарке, «Никто не есть сушки на самоваре» в этнографическом музее – эти и другие таблички, которые собрала на разместила на своей странице в Facebook пользователь Нина Соловьева, – все они о любви. Стоит отметить, что это не единственный флешмоб, который возник в период коронавируса. Так, в Сети ранее появился челлендж, когда люди облизывают унитазы, чтобы показать, что не боятся заболеть.



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