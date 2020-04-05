Главврач больницы в Коммунарке рассказал о своем удивлении от возраста больных коронавирусом

05.04.2020, 15:01, Новости дня

Дмитрий Проценко рассказал о поступлении с COVID-19 россиян от 18 до 45 лет.

Изучив истории болезни первого пула больных, поступивших в московской клиническую больницу № 40 в Коммунарке, ее главный врач Денис Проценко был удивлен. Как признался доктор накануне в интервью телеканалу RT в выпуске «Эпидемия с Антоном Красовским», «у нас челюсть упала».

А «упала» она от того, что среди инфицированных оказалось много молодых россиян, тогда как ранее считалось, что в зоне риска в основном люди пожилого возраста. Также Проценко обратил внимание на то, что в основном страдают пациенты с хроническими заболеваниями.

Это же подтверждают и данные оперативного штаба столицы. Так, по данным за 4 апреля, половина поциентов, у которых зафиксирован коронавирус, моложе 45 лет. В частности, среди 443 инфицированных почти половина, возраст которых фиксируется в диапазоне 18-45 лет. Возраст 143 пациентов от 46 и до 65, остальных старше 65, включая 80-летних. Тест на коронавирус оказался положительным у 14 детей разных возрастов. Уже есть первый рожденный с коронавирусом.

У самого Дениса Проценко был выявлен коронавирус, причем через несколько дней после того, как больницу посетил президент России Владимир Путин, с котором главврая контактировал без медицинской повязки. Правда, Проценко продолжает работать, соблюдая все меры предосторожности.