В Киеве уже 245 случаев коронавирусной болезни, четверо умерли – Кличко

05.04.2020, 14:55, Новости дня

Днем 5 апреля в Киеве насчитывается уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, сообщил в Facebook мэр украинской столицы Виталий Кличко.

За прошедшие сутки зафиксирован один летальный случай – скончался 71-летний мужчина.

10 пациентов за 24 часа были направлены в столичные больницы, остальные новые заболевшие лечатся дома, рассказал мэр.

“Только трое киевлян из тех, кто заболел за прошедшие сутки, выезжали недавно за границу. Другие границ Украины не покидали. Это означает, что вирус все больше охватывает Киев. И что все призывы соблюдать ограничения – не пустые слова и не страшилки”, – подчеркнул Кличко.

По его данным, 12 киевлян выздоровели.

Друзі! За минулу добу кількість киян, що захворіли на коронавірус, збільшилася ще на 31 людину. Один випадок -… Posted by Віталій Кличко on Laupäev, 4. aprill 2020

По информации Министерства здравоохранения Украины на 10.00 5 апреля, в Киеве было зарегистрировано 225 случаев коронавирусной болезни и три летальных исхода. Всего в стране – 1251 заболевший и 21 умерший.