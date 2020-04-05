 

В Бельгии впервые число выписанных из больниц пациентов с COVID-19 превысило число вновь заболевших

05.04.2020, 14:55, Новости дня

В Бельгии впервые число выписанных за сутки из больниц выздоровевших от COVID-19 пациентов превысило количество новых поступлений. Об этом сообщает сегодня телерадиокомпания RTBF со ссылкой на ежедневный эпидемиологический бюллетень.

За последние 24 часа в стране 504 человека получили разрешение покинуть больницы, 499 новых пациента были госпитализированы.

За сутки 164 человека умерли – таким образом общее число жертв от COVID-19 в Бельгии с начала эпидемии достигло 1447.

Зарегистрировано 1260 новых случаев заражения – общее число инфицированных достигло 19 691.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,21 млн, из них более 252 тыс. выздоровели, а более 65,5 тыс. человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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