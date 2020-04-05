 

В Испании от коронавируса за сутки умерло 674 человека, на 135 меньше, чем вчера

05.04.2020, 14:55, Новости дня

Испания по-прежнему идет на втором месте в мире по количеству летальных исходов коронавирусной болезни COVID-19, однако третий день подряд количество смертей сокращается. Это следует из данных министерства здравоохранения страны, которые опубликованы днем 5 апреля.

За последние 24 часа зарегистрировано 674 смертельных случая,  на 135 меньше, чем вчера.

Общее число погибших достигло 12 418 (из них в столичном регионе – 1335, в Каталонии – 1298).

Подтверждено 6023 новых случая COVID-19, общее число заболевших (с умершими и выздоровевшими) составило 130 759 (также второе место в мире).

4 апреля правительство Испании продлило чрезвычайное положение в стране до 26 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,21 млн, из них более 252 тыс. выздоровели, а более 65,5 тыс. человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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