Врачи Нью-Йорка используют мешки для мусора вместо хирургических халатов

05.04.2020, 14:53, Разное

В больницах Нью-Йорка произошла нехватка средств индивидуальной защиты для медиков, которые ухаживают за больными коронавирусом. Вместо хирургических халатов они носят мешки для мусора.

Главврач медицинского комплекса SUNY в Нью-Йорке Уэйн Райли заявил, что вместо ставших дефицитными халатов рабочему персоналу теперь приходится надевать дождевики и мешки для мусора. Резерва средств индивидуальной защиты в этой клинике хватает только на полтора дня. Главврач отметил, что у специалистов нет лишнего времени ожидать пополнения новых средств из государственных запасов, к тому же они заметно сократились. Уэйн Райли заявил, что медики проявили творческий подход и носят мешки для отходов.

На территории США именно Нью-Йорк остается основным очагом продвижения коронавируса. По состоянию на 5 апреля в населенном пункте выявили больше 63 тысяч эпизодов заражения, от пневмонии погибли около 1,9 тысячи человек. Глава американского государства Дональд Трамп рассказал о планах направить тысячи солдат в целях оказания помощи регионам в противодействии инфекции. Не меньше 1000 военных прибудут в Нью-Йорк. Они станут помогать кремировать и хоронить скончавшихся.