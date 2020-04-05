В Samsung не считают Exynos 990 хуже процессора Snapdragon 865

05.04.2020, 14:53, Разное

Сотрудники компании Samsung заявили, что процессор Exynos 990 по своим характеристикам не хуже, чем Qualcomm Snapdragon 865. В это же время некоторые специалисты считают, что электронный блок азиатского бренда хуже конкурента.

По мнению экспертов, те пользователи, которые приняли решение приобрести смартфон южнокорейской корпорации Samsung с процессором Exynos 990, теряют в результате в уровне автономности. Одной из ведущих проблем микросхемы является перегревание при длительной работе мобильного устройства, что вытекает потом в троттлинг. Особенно сказывается это на поклонниках ресурсообъемных игр, потому как производительность чипа сокращается через небольшой промежуток времени после начала запуска того или иного приложения.

В корпорации Samsung отметили, что смартфон Galaxy S20 обладает равной мощностью независимо от того, какой процессор применяется. Эксперты в сфере технологий и электроники признали, в свою очередь, превосходство за Qualcomm Snapdragon 865. Сотрудники фирмы знали о недостатках Exynos 990, но так и не смогли решиться перейти на деталь от конкурента. Представители азиатской компании заявили, что в прошедших испытаниях обе интегральных схемы показали себя с положительной стороны, но с этим не согласны блогеры, сопоставившие платформы.