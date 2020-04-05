В Петербурге умер третий пациент с коронавирусом

05.04.2020, 14:53, Новости дня

В Петербурге скончался третий пациент с коронавирусом, сообщил оперативный штаб по мониторингу распространения в городе коронавируса.

«Умер один человек… Всего в Санкт-Петербурге с начала эпидемии 191 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Выписано после выздоровления 32 петербуржца. Умерло три человека», – информирует оперштаб в Telegram.

Были ли у пациента сопутствующие заболевания, не сообщается.

Ранее сообщалось, что больше половины среди новых заболевших в Москве оказались моложе 45 лет.

Напомним, в РФ число заразившихся новым коронавирусом достигло 5 тыс. 389 человек, в Москве за сутки заболели 536 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.