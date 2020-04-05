В Петербурге умер третий пациент с коронавирусом
05.04.2020, 14:53, Новости дня
В Петербурге скончался третий пациент с коронавирусом, сообщил оперативный штаб по мониторингу распространения в городе коронавируса.
«Умер один человек… Всего в Санкт-Петербурге с начала эпидемии 191 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Выписано после выздоровления 32 петербуржца. Умерло три человека», – информирует оперштаб в Telegram.
Были ли у пациента сопутствующие заболевания, не сообщается.
Ранее сообщалось, что больше половины среди новых заболевших в Москве оказались моложе 45 лет.
Напомним, в РФ число заразившихся новым коронавирусом достигло 5 тыс. 389 человек, в Москве за сутки заболели 536 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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