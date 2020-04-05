Премьер дал ряд поручений в связи с коронавирусом

05.04.2020, 14:50, Новости дня

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву перевести пациентов из больниц, перепрофилируемых из-за коронавируса. Особое внимание уделить пациентам, нуждающимся в экстренной помощи, восстанавливающимся после операции, с риском осложнений. Сами медучреждения подготовить к приему коронавирусных пациентов, в том числе развернуть койки с доступом к медицинскому кислороду.

Минпромторгу РФ — укомплектовать больницы средствами индивидуальной защиты определенных видов.

Кроме того, Минздрав РФ совместно с Росздравнадзором, а также с высшими должностными лицами субъектов РФ должны обеспечить необходимым числом медицинского персонала медучреждения, сообщается на сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что в РФ увеличилось количество зараженных регионов; теперь их 79. Общее число заболевших – 5389 человек. За сутки умерли двое пациентов, всего — 45. Зарегистрировано 536 новых случаев инфицирования в Москве, из них 250 человек — в возрасте до 45 лет, 23 — старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 19 детей.