Сербский футболист Прийович проведет три месяца под домашним арестом

05.04.2020, 14:50, Новости дня

Нападающий клуба "Аль-Иттихад" Александр Прийович приговорен к трем месяцам домашнего ареста. Футболист наказан за нарушение действующего в Сербии комендантского часа, введенного на время пандемии коронавируса.

Прийович, вернувшийся из Саудовской Аравии на родину, в компании четверых друзей находился в одном из ресторанов Белграда после 17 часов. Таким образом, он нарушил введенный в стране комендантский час. Гражданам запрещено находиться вне дома с 17 часов до 5 утра.

Александр признал свою вину. Однако суд, проходивший в режиме видеоконференции, приговорил Прийовича к трем месяцам домашнего ареста, сообщает РИА Новости. Ранее режим карантина нарушил нападающий "Реала" Лука Йович.