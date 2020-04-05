 

Москвичам пообещали погодную «чехарду» в апреле

05.04.2020, 14:48, Новости дня

В Москве по меньшей мере две недели продлится погодная «чехарда», тепло будет чередоваться с холодом, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Апрельская чехарда нас ждет эту неделю. Я думаю, не только эту неделю, а вообще как минимум две, а, может быть, даже с захлестом на третью неделю апреля. Апрель чрезвычайно будет противоречивый: то тепло обманчивое, то снег, то холод, то арктика, то опять атлантика. Такая чехарда в атмосфере будет твориться» – цитирует РИА «Новости» Тишковца.

По его словам, во вторник утром ожидается от минус 1 до минус 6,  днем воздух прогреется до плюс 5 – плюс 10 градусов. В среду атлантический циклон принесет с собой дождевые тучи,  вечером ожидается от нуля до плюс 5, днем – 6-11 градусов тепла.

Тишковец добавил, что в четверг обойдется без существенных осадков, температура будет дурачиться на уровне от минус 1 до плюс 4 ночью, а днем будет плюс 10 – плюс 15, что на 3-4 градуса выше нормы. 

«В пятницу погодную идиллию вновь нарушит холодный фронт, усилится ветер, прошумят ливни, которые к выходным опять начнут переходить в заряды мокрого снега. Показания термометров в пятницу понизятся до плюс 5 – плюс 10 градусов», – рассказал синоптик.

На выходных пообещали новый обвал в температуре: в ночь столбики термометра опустятся к нулевым отметкам, а днем ожидается плюс 2 – плюс 7. 

Ранее москвичам пообещали потепление на следующей неделе. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / NBC – университеты США остаются лёгкой мишенью для китайской разведки

18.02 / Композитору Геннадию Гладкову исполнилось 85 лет

25.02 / Богатейшие люди мира потеряли 139 млрд долларов за день из-за коронавируса

10.03 / Праймериз в Мичигане – поворотный момент для кампании Сандерса

03.04 / Путин поручил предоставить гражданам бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам

07.03 / Роспотребнадзор назвал количество зарегистрированных случаев коронавируса в России

18.02 / Представители ЛНР забрали тело погибшего у линии соприкосновения украинского силовика

31.03 / Принц Гарри и Меган Маркл официально начали самостоятельную жизнь

01.04 / Убийство украинца в Португалии. Трех подозреваемых сотрудников миграционной службы задержали

20.03 / Тулси Габбард вышла из президентской гонки среди демократов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска