 

Смартфон OnePlus 8 Pro с 12 ГБ ОЗУ засветился в бенчмарке

05.04.2020, 14:42, Новости дня

В базе данных Geekbench появились подробности о новом устройстве, которое проходит под кодовым обозначением OnePlus IN2025.

 В свою очередь, некоторые эксперты уверены, что аппарат поступит в продажу под финальным названием OnePlus 8 Pro. Еще совсем недавно появились о том, что новая модель обладает крупным 6,65-дюймовым экраном с частотой обновления кадров 120 Гц. Быстродействие достигается при помощи топового чипа Qualcomm Snapdragon 865 с видеоадаптером Adreno 650.

В числе достоинств нового устройства указывается встроенный аккумулятор на 4500 мАч, а также поддержка быстрой зарядки с мощностью 30 Вт. Размер ОЗУ смартфона составляет 8-12 гигабайт, а постоянной памяти до 256 гигабайт.



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