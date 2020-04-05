Xiaomi рассказали о новом внешнем аккумуляторе

05.04.2020, 14:42, Новости дня

Китайская компания Xiaomi намерена в ближайшее время выпустить мощный портативный аккумулятор с улучшенными параметрами.

В настоящее время аналогичные аксессуары с емкостью 10000 мАч имеют беспроводную зарядку на 10 Вт и быструю зарядку на 20 Вт. Вместе с тем в скором времени состоится выход новинки, которая получит емкость 20000 мАч. Следует отметит, что модель получит впервые керамический корпус, который никогда не применялся для подобных устройств.

Однако специалисты анонсировали, что самым важным улучшением для нового портативного аккумулятора станет мощность беспроводной зарядки 30 Вт. Остальные характеристики и особенности устройства будут известны ближе к дате официальной премьеры.