Песков признал продление нерабочей недели огромной нагрузкой на экономику
05.04.2020, 14:30, Новости дня
Продление нерабочей недели в РФ является огромной нагрузкой для экономической жизни страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, для экономической жизни это чрезвычайная, огромная нагрузка, причем нагрузка со знаком минус», – сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Песков признался, что вокруг решения о продлении нерабочей недели были споры.
«Но здесь есть одна константа. В любом случае для нас главное – это жизнь и здоровье людей. Не забывая, конечно, о тех трудностях, с которыми сталкиваются сейчас участники экономической жизни», – отметил представитель Кремля.
Напомним, президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей. Глава государства также предложил объявить кредитные каникулы для граждан.
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