Песков признал продление нерабочей недели огромной нагрузкой на экономику

05.04.2020, 14:30, Новости дня

Продление нерабочей недели в РФ является огромной нагрузкой для экономической жизни страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, для экономической жизни это чрезвычайная, огромная нагрузка, причем нагрузка со знаком минус», – сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Песков признался, что вокруг решения о продлении нерабочей недели были споры.

«Но здесь есть одна константа. В любом случае для нас главное – это жизнь и здоровье людей. Не забывая, конечно, о тех трудностях, с которыми сталкиваются сейчас участники экономической жизни», – отметил представитель Кремля.

Напомним, президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей. Глава государства также предложил объявить кредитные каникулы для граждан.