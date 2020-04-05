 

Песков признал продление нерабочей недели огромной нагрузкой на экономику

05.04.2020, 14:30, Новости дня

Продление нерабочей недели в РФ является огромной нагрузкой для экономической жизни страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Действительно, для экономической жизни это чрезвычайная, огромная нагрузка, причем нагрузка со знаком минус», – сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Песков признался, что вокруг решения о продлении нерабочей недели были споры. 

«Но здесь есть одна константа. В любом случае для нас главное – это жизнь и здоровье людей. Не забывая, конечно, о тех трудностях, с которыми сталкиваются сейчас участники экономической жизни», – отметил представитель Кремля. 

Напомним, президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей. Глава государства также предложил объявить кредитные каникулы для граждан.



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