Ученые: Шоколад может заменить некоторые лекарства

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05.04.2020, 14:30, Разное

Специалисты провели научное исследование для более детального анализа воздействия шоколада на человеческий организм. Как оказалось, в отдельных случаях данный продукт способен выступить в роли заменителя лекарственных препаратов.
По данным исследования, в составе шоколада имеются химические вещества, которые позитивно влияют на физическое и психическое здоровье людей. Примечателен тот факт, что таким действием обладает только темный продукт с большим содержанием какао-бобов. Эксперты выделили триптофан, способный повышать настроение. Такая аминокислота способствует выработке гормона серотонина, позиционирующегося как хороший антидепрессант. В свою очередь, он вызывает ощущения, схожие с влюбленностью.

Содержащиеся в черном шоколаде флавоноиды предохраняют сердечно-сосудистую систему. У человека при употреблении этого кондитерского изделия снижается артериальное давление, проходят воспалительные процессы и разжижается кровь. Специалисты отметили также, что эти вещества не допускают появление холестериновых бляшек. Другой элемент теобромин успокаивает кашель и при этом он не вызывает различные побочные эффекты, включая привыкание или сон. Положительно воздействует на работу головного мозга эпикатехин, а витамины полезны для нервной системы и состояния мускулатуры. Ученые призвали людей употреблять качественный шоколад, и чем темнее он, тем полезнее.



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