 

Экономике РФ предсказали двухлетнюю рецессию

05.04.2020, 14:30, Новости дня

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал «конструктивный» и «жесткий» варианты прогноза по ситуации с экономикой РФ на фоне коронавируса, отметив, что жесткой рецессии в стране уже не избежать.

Утверждается, что развитие ситуации с эпидемией коронавируса и ценами на нефть происходит по «кризисному» или даже по «шоковому сценарному варианту», в связи с чем жесткой рецессии и на ее фоне роста бедности и безработицы уже не избежать, передает РИА «Новости».

«Для нашей страны из-за самой «идеальности» экономического шторма – сочетания «карантинного шока» с остановкой в крупных городах целых секторов бизнеса и резкого падения «нефтяных доходов» – кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом», – пишут авторы документа.

Согласно «конструктивному варианту», приоритетами в экономике страны станут предотвращение безработицы, а также поддержка доходов населения, инвестиционной активности и рубля и сдерживание инфляции. В таком случае падение ВВП будет сдержано на уровне 2,3–2,5% в 2020 году и 0,5–0,8% в 2021 году. По этому сценарию, прирост к 2022 году должен составить 0,6-1%.

При этом без активной господдержки рецессия окажется сильнее – ВВП в 2020 году может упасть на 3–3,3%, а в 2021 году – на 0,8–1%.

Ранее в Кремле заявили, что мировой экономический кризис еще заявит о себе, нужно к нему готовиться, а также отметили, что продление нерабочей недели в РФ является огромной нагрузкой для экономической жизни страны.



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