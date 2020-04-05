Бывший депутат Госдумы назвал мародерством просьбы о финансовой помощи в условиях карантина

05.04.2020, 14:30, Новости дня

Бывший депутат Госдумы России от Кемеровской области, член фракции “Единая Россия” Сергей Поддубный назвал мародерством просьбы о финансовой помощи у государства в связи с потерями из-за эпидемии коронавируса. Об этом он написал на своей странице в инстаграме – на запись обратил внимание проект “Сибирь.Реалии”.

“Сейчас для всех нас очень сложное время! Переоценка ценностей! Появилось очень много постов с требованиями выдать деньги, освободить от налогов и платежей! Очень похоже на МАРОДЁРСТВО!!!!!!!!!!!! Вам так не кажется?” – написал депутат (пунктуация и орфография сохранены. – ред.).

Сергей Поддубный – депутат Государственной думы шестого созыва, член правящей партии “Единая Россия”. Он занимает пост зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи; заслуженный мастер спорта по настольному теннису; победитель и призер чемпионатов мира, Европы и России по настольному теннису среди людей с инвалидностью.

Ранее против материальной помощи из-за объявленных “нерабочих дней” в связи эпидемией выступил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, региональные бюджеты не выдержат таких расходов. Мэр заявил, что бюджеты “треснут” и не смогут обеспечивать систему здравоохранения и другие нужды. Мэр Москвы призвал бизнес проявить “социальную позицию”.

В связи с распространением коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин в конце марта объявил неделю “каникул” до 5 апреля, а позже продлил “нерабочие дни” до 30 апреля. Путин заявил, что зарплату за эти дни будут выплачивать в полном объеме, но как именно закрытый бизнес будет исполнять эти требования неизвестно.