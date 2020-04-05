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05.04.2020, 14:30, Разное

Программисты из Apple в настоящий момент работают над новой мобильной операционной системой для смартфонов iPhone. В Сети появились первые скриншоты iOS 14, позволяющие оценить ожидаемые перемены.
Специалисты изучили изображения мобильной операционной системы, и сделали вывод, что пользователи могут получить более удобную панель для настройки динамических обоев. Аналогичный опционал уже давно доступен владельцам устройств, работающих на Android. Кроме того, для более удобного поиска вариации стилистического оформления меню, обои разместят в подкатегориях и коллекциях. Не исключено, что в обновлённую ОС добавят систему виджетов для рабочего стола. Их можно будет размещать в любом удобном для владельца месте и настраивать. Нечто подобное уже пытались применить в iPadOS 13, но далее зачаточного состояния эта разработка не сдвинулась.

Вероятно, события и в данном случае будут развиваться аналогичным образом, а в итоговой версии многое приведут к более классической схеме. Так ли это, станет известно лишь во время официальной презентации от Apple, которая состоится в сентябре текущего года.



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