Скандалы: Иркутская история

05.04.2020, 14:20, Разное

Кого не устраивает наведение порядка в Байкальском госуниверситете врио ректора Татьяной Музычук

1 апреля иркутские СМИ сообщили о том, что Минобразования РФ продлило на год контракт с врио ректора Байкальского госуниверситета профессором Татьяной Музычук. В тот же день на известном сайте change.org появилась петиция граждан, «возмущенных» таким решением. Этого следовало ожидать: борьба за кресло ректора БГУ уже давно выплеснулась в публичное пространство, и сдаваться оппоненты Музычук, судя по всему, не намерены.

Ещё бы: строптивый ректор фактически бросила вызов старым «элитам», которым университет долгое время обеспечивал весьма и весьма безбедное существование.

О соотношении и, главное, качестве сил, втянутых в эту борьбу, лучше всего говорят цифры. Сразу после появления в интернете упомянутой выше петиции, буквально в течение часа, её подписали 109 человек, из которых более половины – а именно, 64 человека – оказались бывшими сотрудниками БГУ, уволенными в разные годы еще до назначения Татьяны Музычук на должность врио весной 2019 года. Причины их увольнения были разными: кто-то вышел на пенсию, кто-то переехал в другой город или перешел на работу в другое учебное заведение. Объединило же этих людей, похоже, то, что каждого из них попросили «по старой дружбе» подписать петицию.

Для сравнения: обращение коллектива к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову в поддержку Музычук 12 февраля подписало более 500 человек. И все они – действующие преподаватели и сотрудники БГУ, выступившие в поддержку своего ректора, против которого а Прибайкалье вот уже несколько месяцев ведется настоящая административная и информационная война.

Если набрать в поисковых системах фамилию Музычук, на пользователя обрушится такая лавина «черного пиара», какой удостаивается не каждый олигарх. Кампания травли нового врио развернулась спустя несколько месяцев после её назначения. И не трудно догадаться, что за этой кампанией стоят люди, которых Музычук не взяла в свою команду, отлучив от «хлебных» должностей.

До 27 марта прошлого года ректором БГУ был Александр Суходолов, он ушел в отставку по собственному желанию, и сам же рекомендовал Татьяну Музычук на должность врио. Однако эта рекомендация, как выяснилось, не отвечала чаяниям предшественника Суходолова – Михаила Винокурова, который управлял Байкальским университетом аж 27 лет. После завершения карьеры ректора он не стал мелочиться и назначил себя на должность «научного руководителя» университета с зарплатой – на секундочку – 770 тысяч рублей в месяц. Суходолов же незадолго до отставки эту синекуру разумно сократил, чем нажил непримиримого врага не только себе, но и своей преемнице на посту ректора БГУ.

Слухи об отставке Суходолова, судя по всему, воодушевили Винокурова, и как утверждают в кулуарах университета, он начал готовить на должность врио своего человека – зампреда профкома БГУ Анну Киреенко, надо полагать, в обмен на то, что она вернет в штатное расписание утраченную им единицу. Но всё пошло не так: университет возглавила Татьяна Музычук. И вскоре её «доброжелатели», как сообщала сама Музычук в письме на имя министра Фалькова, «захлестнули университет сотнями жалоб во все инстанции, нескончаемыми исками в суды, ни один из которых они не выиграли, заказными материалами в СМИ, десятками проверок различными комиссиями и органами».

Надо отдать должное профессору Музычук, даже в условиях такого жесточайшего прессинга ей удалось разработать Программу развития БГУ до 2030 года, которая получила высокие оценки в Минобразования. Университет наладил конструктивные отношения с администрациями Иркутской области и Забайкальского края, предоставил бесплатное обучение всем студентам из районов, пострадавших от наводнения, взял шефство над гимназией наиболее пострадавшего города Тулун, обеспечив первоклашек портфелями и школьными принадлежностями, а библиотеку – новыми книгами. Словом, стал не только развиваться как образовательное учреждение, но и активно участвовать в решении социально-экономических проблем региона.

На этом фоне решение Минобразования продлить полномочия Татьяны Музычук выглядит вполне логичным. Чего не скажешь о «протестах», вспыхнувших в интернете с новой силой сразу же после этой новости. Видимо, «старая гвардия» не сдаётся, и по мере приближения выборов ректора БГУ в интернет и прессу еще не раз будет «вбрасываться» информация, компрометирующая врио. Авось, удастся повлиять на федеральное министерство и губернаторов – ведь именно для них, в первую очередь, разыгрывается этот медиа- и судебный спектакль.

Михаил КАЛИНИН