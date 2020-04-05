Минкомсвязи создаст единую систему идентификации возвращающихся в Россию людей

05.04.2020, 14:16, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи создать единую информационную систему по идентификации возвращающихся в Россию для борьбы с распространением коронавируса, следует из текста поручений правительства.

Поручения даны по итогам заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, состоявшегося 3 апреля, сообщается на сайте правительства.

«Минкомсвязи России, МИД РФ обеспечить создание единой информационной системы по идентификации возвращающихся из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции российских граждан, позволяющей исключить риски распространения ими новой коронавирусной инфекции, в том числе в связи с возможными нарушениями ими режимов самоизоляции и карантина», – говорится в тексте поручений.

Также МИДу и Минтрансу поручено проработать с Китаем целесообразность организации централизованного вывоза воздушным транспортом граждан КНР, которые находятся в РФ и не могут вернуться на родину.

Минздраву России, Росздравнадзору и главам регионов поручено выверить данные по планируемым к развертыванию дополнительным инфекционным койкам, оценить медорганизации и их готовность к приему пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также поручено «обеспечить укомплектование медицинских организаций, оказывающих и планирующих оказывать медицинскую помощь гражданам с новой коронавирусной инфекцией, медицинскими кадрами в соответствии с установленными требованиями».

«Минпромторгу РФ обеспечить приоритизацию укомплектования соответствующих служб и медицинских организаций средствами индивидуальной защиты определенных видов, в том числе с учетом данных о распространении новой коронавирусной инфекции в субъектах Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Еще одно поручение касается проработки вопроса о выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований для компенсации муниципальным медицинским организациям доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи.

«Минздраву РФ организовать совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти перевод пациентов, находящихся в федеральных медицинских организациях, планируемых к перепрофилированию, в другие федеральные медицинские организации…, обратив особое внимание на больных, перенесших оперативное вмешательство, требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, а также на пациентов, имеющих риск развития осложнений основного заболевания в случае несвоевременного оказания им медицинской помощи в плановой форме», – говорится в тексте поручений.

3 апреля на заседании премьер Михаил Мишустин заявил, что пик распространения коронавируса в РФ пока не пройден, поэтому нужно учитывать в том числе и самый сложный сценарий развития ситуации.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.