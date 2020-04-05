Оксана Самойлова дала совет разведенным: “Рассчитывайте только на себя”

05.04.2020, 14:10, Разное

Оксана Самойлова, не так давно заявившая о своем намерении развестись с рэпером Джиганом, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, рассказала о том, что помогает ей справляться с “личным адом”, а также о главном уроке, который вынесла спустя 10 лет брака.

Оксана СамойловаЯ работаю с психологом, мои детям нужен психолог, у моих детей уже никогда не будет нормальной семьи, вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием, в чем они виноваты. Мои обиды прожигают мне сердце, и я не могу их предъявить, потому что человек просто не в состоянии осознать реальность, я прокручиваю мысли по кругу в замкнутом пространстве, без возможности отвлечься. Я вижу, как мои дети молча просят о помощи, а я не могу им помочь, потому что разбита на 1000 кусочков, и мне самой нужна помощь. Я проживаю свой личный ад, но я знаю, что это закончится и нужно просто перетерпеть,- написала Оксана, посоветовав женщинам “всегда рассчитывать только на себя”:

Знаете, какой урок должна получить из моей ситуации каждая женщина и девушка? Нет, это не про то, что все козлы, все изменяют, и любви нет. Я уверена на миллиард процентов, что есть огромное количество ответственных, развитых, умных, умеющих любить, заботиться и оберегать семью и свою женщину мужчин. Я про то, что всегда нужно рассчитывать только на себя и свои силы! Все, что я делала, я примеряла на ситуацию: “А смогу ли я сама это вытянуть?” И детей я рожала себе, зная, что я смогу их обеспечить своими силами. Если бы так не было, я была бы в 1000000 раз в гораздо более сложной ситуации, и миллионы женщин сталкиваются с этим и становятся заложницами еще и в финансовом плане. Сегодня ты счастливая жена, а завтра – несчастная женщина. Никогда не угадаешь, что ждет тебя впереди. Поэтому, девочки, рассчитывайте только на себя и свои силы во всех вопросах. Пусть ваши мужчины носят вас на руках, обеспечивают, балуют, но внутри вы должны знать и быть уверенными, что вы и сами можете себя обеспечить! Учитесь, развивайтесь, работайте! И, в любом случае, плакать лучше в Bentley, а не на засаленной кухне.

Оксана СамойловаНапомним, драма, развернувшаяся в семье Джигана и Оксаны Самойловой, началась в первой половине марта. Сперва артист шокировал общественность странными роликами: в неадекватном состоянии он снимал прямые эфиры, на глазах подписчиков ругался матом и просил пятилетнюю дочь Лею принести ему пива. Джиган сбрил бороду и брови, после признался, что находится “в психушке”. Как удалось узнать СМИ, лечебницей оказался рехаб в Майами. Что стало причиной подобного поведения рэпера – официально неизвестно, но в Instagram-историях он намекнул на то, что у него диагностировали биполярное расстройство.

Джиган и Оксана Самойлова с детьмиКроме того, по сети “гуляет” ролик, где мужчина, очень похожий на музыканта, развлекается в компании неизвестной девушки. Ситуацию накалила перепалка Джигана с другим рэпером – Гуфом. Денис назвал его наркоманом, на что тот поспешил заверить всех зрителей эфира, что часто встречается с Джиганом в стриптиз-клубе.

Даже не знаю, с чего начать. Я бы просто промолчала, но, учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, наверное, какие-то комментарии мне всe-таки придется дать. Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания,

– прокомментировала тогда ситуацию Оксана. Она вышла замуж за Джигана в 2012 году. У пары подрастают три дочери – 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея и 2-летняя Майя, а также сын Давид.

Джиган и Оксана Самойлова с сыном Давидом Джиган и Оксана Самойлова с детьми