В России открылся сайт для дистанционного обучения «Доступ всем»

05.04.2020, 14:09, Разное

В РФ появился сайт «Доступ всем», позволяющий проводить дистанционное обучение. Благодаря ресурсу студенты и школьники получат необходимый учебный материал во время карантина.

Более того, сайт совершенно бесплатный, отмечают создатели. Кандидат педагогических наук Елена Саплин считает, что дистанционное обучение на сегодняшний день является самым верным способом для учителей и учеников. Весь необходимый контент можно хранить на компьютерах или смартфонах. К примеру, во время уроков биологии учитель проведет стандартный урок, а затем ответит на все интересующие вопросы посредством онлайн-чата. Подобные занятия позволят ученикам подготовиться к будущим олимпиадам или сдаче ЕГЭ.

Кроме того, пользователи могут воспользоваться возможностями виртуального университета Skillbox, открывающего доступ к различным лекциям. На сегодняшний день на сайте «Доступ всем» запущено почти 200 программ для образования, а минимальная длительность обучения составляет не менее месяца.